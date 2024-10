Dupla en la vida y en el trabajo, Yanina y Diego Latorre compartieron con la audiencia de El Observador 107.9 un episodio de celos que tuvo el comentarista deportivo a raíz de un sueño que creyó premonitorio.

Diego soñó que Yanina lo engañaba con Nico Occhiato, joven conductor a quien la panelista destaca como profesional y persona. Con la duda latente, el exfutbolista quiso sacarle mentira verdad a su esposa si le había sido infiel y Yanina lo contó sin filtros en su programa radial.

QUÉ HIZO DIEGO LATORRE PARA SABER SI YANINA LO ENGALABA CON NICO OCCHIATO

Yanina Latorre: -Me declaro fana absoluta de él, lo tengo que decir. Me parece un tipo humilde...

Diego Latorre: -¿Vos sabés que yo un día soñé que vos estabas empomándote a Occhiato?

Yanina: -Sí, es verdad. Y no solo lo soñó, se ve que se lo creyó, porque me escribió un mensaje y me dijo: “Me contó un productor (y era mentira) que estás saliendo con Nicolás Occhiato”.

Diego: -Estuve mal. A veces los sueños son reales.

Yanina: -Yo le dije: “Dame el teléfono del productor y que me lo explique a mí”.

Diego: -Esto fue un sueño, pero hay algunos sueños que no terminan en el sueño. Se te hacen carne viva. Yo vi que estaba ahí.

Yanina: -Durante un tiempo me incomodaba nombrar a Nico Occhiato delante de él, porque yo lo pondero... Por esto tuvimos una discusión tremenda. Cada vez que yo lo nombraba, vos me hacían “mmmm”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.