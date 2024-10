Por primera vez, Yanina Latorre reveló en Bondi, el streaming del que forma parte, por qué no le habló a su marido, Diego Latorre, durante tres días.

La panelista de LAM contó que sin querer se tiró un gas enfrente del exdeportista y le dio tanta vergüenza que dejó de hablarle... ¡Y hasta se fue a dormir al sillón para no verlo!

“La primera vez que me tiré un pedo adelante de Diego... Estábamos en la cama, mirando la tele a la noche, me tiré un pedo tremendo. El olor quedó ahí adentro. Levanta, le vino un bao y me dice ‘te cagaste’”, relató la comunicadora, entre risas.

“Hizo un espamento... Hasta abrió la ventana. Me agarro un ataque, le dije que era un hijo de put... Un maleducado. Me fui a dormir al sillón y no le hablé por tres días por el pedo”, sentenció.