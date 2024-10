El paso de Nico Occhiato por el living de Susana Giménez junto a Flor Jazmín Peña dio mucha tela para cortar. Lo que nadie imaginó, ni el propio conductor de Luzu TV, fue que terminaría sacándose la camisa en vivo.

¿El motivo? Susana le consultó por el especial tatuaje que se hizo en honor a sus abuelos Conce y Victorio. Nico le preguntó a la diva si lo quería ver y el desenlace fue Occhiato sin camisa, ruborizado por la vergüenza, en el prime time de Telefe.

NICO OCCHIATO SE SACÓ LA CAMISA Y LE MOSTRÓ EL SIGNIFICATIVO TATUAJE A SUSANA

Susana Giménez: -¿Tenés a tus abuelos tatuados en el brazo?

Nico Occhiato: -Sí, ¿querés ver? Me tengo que sacar todo.

Susana: -Y sacate todo…

Nico: -¿Seguro? ¿Me saco de verdad? Es un montón.

Susana: -Sí, sacate. Quiero verlo. ¡Lo que deben ser tus abuelos para vos!

Nico: -Mis cuatro abuelos son todo en mi vida. ¡Uy, no puedo creer que voy a hacer esto!

Susana: -Pero bueno, tenemos que verlo. Me parece genial.

Flor Jazmín Peña: -Ni en el Bailando accedió. Es la primera vez que accede (a sacarse la camisa).

Susana: -¡Cómo te agradezco, Nico!

Nico: -No puedo creer lo que estoy haciendo.

Flor Jazmín: -Estas divino, mi amor. Te lo está pidiendo Susana.

Nico: -¡Qué vergüenza! No lo puedo creer. ¿De verdad me voy a sacar la camisa en Telefe, al aire? Esto es un delirio. Mañana me van a boludear en el programa. No lo puedo creer.

Flor Jazmín: -Yo tampoco, porque lo conozco hace años y nunca hizo esto.

Nico: -Jamás pensé que iba a terminar así. Ahora miralo (al tatuaje).

Susana: -Están dándose un beso. Me mata... Sos un santo. Me emociona.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.