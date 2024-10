Por un error de producción, Lali Espósito terminó tirándole las cartas del tarot a Susana Giménez.

A la conductora le informaron que la actriz y cantante sabía leer las cartas y le dieron un mazo para que lo haga en vivo.

Sorprendidísima, Lali asumió que no sabía hacerlo, pero le remó el momento a Susana y le tiró el tarot con humor y pidiéndole disculpas a los que realmente se dedican a eso.

DESOPILANTE: LALI LE TIRÓ EL TAROT EN VIVO A SUSANA GIMÉNEZ

Susana: -¿Vos tirás el tarot?

Lali: -No. ¿Qué me das?

Susano: -El tarot.

Lali: -¿Qué pasó?

Susana: -¿No se habrán equivocado?

Lali: -Pobre. Siempre le echamos la culpa de todo a tu producción.

Susana: -Me dijeron: “Ella está estudiando el tarot”.

Lali: -No, no. Y voy a pedirles disculpas a los tarotistas, a la gente que de verdad se dedica a esto. El dato que tenía tu producción es que a mí me gusta mucho el tarot, pero no sé nada.

Susana: -Los tarados entendieron que vos (tirabas el tarot).

Lali: -Con una amiga, tomando vino, nos tiramos el tarot. Pero sabés qué, ¡te tiro el tarot!

Susana: -Ahora quiero que alguien me tire el tarot.

Lali: -Vamos a ver qué te sale, Susana. Pido disculpas a los tarotistas. Vamos a hacer de cuenta de que esto es un juego... Me encanta esto que está pasando en vivo. ¿Ya pensaste algo Su? “¿Me voy a volver a casar?”, eso ya sé que no vas a preguntar.

Susana: -No, no.

QUÉ LE DIJO EL TAROT A SUSANA GIMÉNEZ, SEGÚN LALI

Susana: -Es una carta con tres espadas…

Lali: -Si mal no recuerdo, las espadas son los sentimientos, todo lo emocional. Ah, no, es lo mental (risa). Y hay un corazón. Vamos a interpretar lo que se nos cantes. ¿Es un corazón o un tomate? ¿Vos qué ves?

Susana: -Es un tomate. Mirá la hoja, Lali…

Lali: -Ay, es un tomate. Real. Yo dije que es un corazón... Y tiene una cinta negra. Es aguerrida la carta. Hay fuego, mucho fuego. Yo creo que la explicación de esto es que debés estar en un momento medio guerrillero, plantando bandera por algo. Hay una vincha karateka.