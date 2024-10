A casi tres años del explosivo affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, Wanda Nara visitó a Susana Giménez y blanqueó que le molestó que la actriz se acerque a L-Gante, cantante con quien Nara grabó un videoclip y forjó una íntima amistad que despertó rumores de romance.

Al tanto del enojo de Wanda con L-Gante por hacer una canción son Suárez y por compartir eventos juntos, Susana lanzó un picante comentario en vivo: “Ustedes tienen problema siempre con la China. Se te mete en tus parejas. ¡Qué cosa! ¿No? Será casualidad...”.

WANDA NARA HABLÓ A FONDO DE L-GANTE Y SUSANA FUE LETAL CON LA CHINA SUÁREZ

Susana Giménez: -¿Estás soltera?

Wanda Nara: -No. No sé. Pero me cuesta conocer a alguien.

Susana: -¿Y por qué todo el mundo insiste con L-Gante? ¡Ay! ¿Esa sos vos? (Imágenes del videoclip de Wanda y L-Gante en la cama)

Wanda: -Sí, en un videoclip. Pero ¿a vos nunca te pasó de hacer algo con alguien y que te involucren y que no haya pasado nada?

Susana: -Mil veces. Yo te creo.

Wanda: -Lo que pasó fue en una época en la que yo estaba en una crisis. Hicimos este videoclip, que tuvo mucho éxito... Él es amoroso. Tengo buena onda. Fue más lo que se generó afuera de lo que realmente es.

Imagen: Telefe.

Susana: -¿Qué dice el cartel? “Preguntale por la foto de L-Gante con la China”. ¿Vos te enojaste por eso?

Wanda: -Yo me hice muy amiga de él y después ella lo invitó a la avant premiere de no sé qué cosa y yo sentí que fue a propósito.

Susana: -Ustedes tienen problema siempre con la China. Se te mete en tus parejas. ¡Qué cosa! ¿No? Será casualidad...

Wanda: -Es mucha casualidad. Y de parte de los dos me pareció raro.

Susana: -¿Ahí no te enojaste vos?

Wanda: -Sí, sí. Obvio, me enojé. Le dije que me parecía mal porque él sabía toda la historia. Ellos no se conocían. Me parece que fue generado para la prensa y yo con mis amigos soy de fierro. Soy muy leal y cuando me hace alguien algo así me lastima. Nunca me acostumbro a que haya gente garca.

