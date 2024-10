A casi tres meses de anunciar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara fue al programa de Susana Giménez y habló a fondo del final del matrimonio con el padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella.

La conductora y empresaria también es mamá de Valentino, Benedicto y Constantino López, hijos de su primer casamiento con Maxi López.

LOS VERDADEROS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Luego de una década de amor con Icardi, Wanda le contó a Susana los motivos personales por los que tomó la decisión de terminar con la pareja y afirmó que la vida nómade, la distancia de los afectos, su problema de salud y su deseo de realizarse profesionalmente fueron determinantes.

“Él está en Turquía. Yo estuve muchos años viviendo afuera. Fueron casi 17 años. Es mucho. Se me mezcló el tema de la salud y que tengo los chicos más grandes”, comenzó diciendo Nara.

“Obviamente que vivimos en ciudades hermosas y es todo hermoso, pero llega un momento en el que los chicos necesitan un momento de estabilidad, de amigos, de colegios, de familia cerca. Igual, ellos nunca se quejaron. Siempre se adaptaron bárbaro”, continuó Wanda.

“Yo estuve muchos años viviendo afuera. Fueron casi 17 años... La fuerza siempre era mía porque Mauro tenía que empezar a trabajar, ir a un club”.

“Cuando venden a un jugador yo digo ‘uy, pobre la familia’. Automáticamente te quedaste sin médico, sin colegio, sin amigos… Y creo que también un poco mi enfermedad me hizo cambiar”, afirmó la conductora.

WANDA NARA, TAJANTE SOBRE LA SEPARACIÓN DE ICARDI: “FUE UN TEMA MÍO”

“¿No fue por celos o por un tercero?”, le preguntó Susana Giménez a Wanda, quien respondió con firmeza: “No, fue más un tema mío”.

“¿Y él qué dijo? Porque él es celoso y te ama. ¿O no?”, retrucó la vida. Y Nara contestó: “Supongo que él me ama. Pienso que siempre vamos a ser familia y vamos a estar siempre juntos, pero es muy complicado”.

En ese marco, Wanda aseguró que la decisión de quedarse en la Argentina también la tomó por sus hijos: “Valentino va a cumplir 16 y está en una edad en la que yo sentía que él tenía que tener estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina. Yo cada vez que me subía a un avión lloraba”.

“Fue terrible para mí, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Siento que yo dejé muchas cosas. Y no me arrepiento… Pero no sé si fue por la enfermedad, pero no me sentía con las mismas fuerzas”, agregó.

“Además de que tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta, que lo postergué un montón de años. A mí me encanta trabajar en la tele, la música y tengo mi empresa de maquillaje, que también me divierte un montón”, concluyó Wanda Nara, tras detallar a fondo los motivos de la separación de Mauro Icardi.