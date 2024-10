Este domingo se produjo la esperada entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara, que la semana pasada debutó como conductora de Bake off famosos, y ya desde un primer momento la mediática incomodó a la diva de los teléfonos.

Wanda llegó al estudio con una perrita dachshund (“salchicha”) y le advirtió de entrada a la conductora: “No es para vos”, en referencia a la mascota que le regaló Cristian Castro y que ella decidió “transferir” a Fernando Burlando ya que consideraba que no iba a poder cuidarla.

En ese sentido, Wanda y Susana se sentaron en el amplio sofá del living, y entre medio de ambas quedó la perrita que no pudo resistir el llamado de la naturaleza. “¡Ay! ¡Se hizo pis! ¡Apúrense, chicos! ¡Traigan algo que absorba! ¡Qué día hoy! ¿Pero qué pasó!”, dijo Susana, mientras uno de sus asistentes se acercaba a limpiar “el desastre”.

Wanda Nara en el living Susana Giménez (Foto: captura Telefe)

SUSANA GIMÉNEZ CONTÓ POR QUÉ COMPARÓ A ROBERTO GARCÍA MORITÁN CON HUBEERTO ROVIRALTA

En medio de las repercusiones que despertó la separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán, Susana Giménez fue abordada por la prensa al arribar al país y fue contundente con sus declaraciones.

Indagada por los rumores de negociación para tener a la modelo en su programa, la conductora de Susana Giménez se sinceró, tal como se pudo ver en A la tarde: “Sí, claro que la quise tener, pero no se no se habrá arreglado porque no está (en el país)”

“Todo lo que es coyuntural me gusta. ¿Si me sorprendió? Nunca me sorprenden las separaciones”, agregó, sin querer ahondar en lo que opinar de esta escandalosa ruptura entre los padres de Anita.

Por último, al escuchar que mucho compararon al político con su exposo, Huberto Roviralta, la presentadora lanzó una tremenda carcajada: “Ay, yo también lo comparé porque no ponía un mango”, cerró, divertida.

