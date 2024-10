Luego del susto que le dio a su nieto hace algunos meses por su estado de salud, Concepción, la abuela de Nico Ochiato se le apareció en el estudio a Susana Giménez mientras la diva entrevistaba a su nieto y su novia, Flor Jazmín Peña.

Tras hacer gala del vestido que le hizo su modista, a la que agradeció en vivo, Conce se unió a la entrevista y contó que cuando la madre de Nico le avisó que la llamaban de lo de Susana, de inmediato pidió turno para hacerse las uñas y el pelo, razón por la que llegó espléndida.

“¡Estás nueva! El fin de semana pasado fui a comer a la casa y no estaba así de bien. Ahora activaste, ¿qué pasó?”, quiso saber el director de Luzu TV. “Tuve un problemita. Recién ahora lo pude solucionar y me compuse un poco”, confesó ella, respecto a su salud.

QUÉ LE DIJO CONCE, LA ABUELA DE nico OCCHIATO A SUSANA GIMÉNEZ

“Te compusiste cuando te dijeron que venías a lo de Susana”, le reprochó Nico, a lo que Conce le confesó que sí. “Yo tengo doy mi vida por mis cuatro nietos. Siempre le digo a Nico que cada cosa que hace él y me da cien años de vida. Voy a vivir 200 años”, anunció.

“¡Che, Susana, que hermosa que estás! Escuchame: vos tenés 80 como yo”, le dijo Conce ante la desesperación de Occhiato que desconocía el dato. “Es verdad, es verdad”, reconoció Susana y dejó más tranquilo al conductor.

“¿Vos también tenés 80? Pero es increíble. Yo hice una fiesta en Punta del este así lo decía y no me jorobaba nadie”, confesó Susana. “Y cuando me los festejaron a mí los ochenta, al mes te los festejaron a vos”, recordó la mujer.

“Pero mirá a Susana. Vos sos más joven que yo”, le dijo Conce a la conductora, que no entendió a qué se refeía y le recordó que “Ochenta son ochenta. “Únicamente que yo me estire toda también y me hago las lolas”, dijo la abuela, riéndose de la cara de Nico.

