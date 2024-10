A 50 años del estreno de La Mary, la icónica película que protagonizó Susana Giménez con Carlos Monzón, la diva fue distinguida con el Martín Fierro de Brillantes en la primera edición de los Martín Fierro del Cine y de las Series.

Halagada con el reconocimiento, Susana asistió a la Usina del Arte y enfrentó a los numerosos noteros que se acercaron a entrevistarla y respondió si era un mito que en el rodaje de La Mary tenían que cortar las escenas hot con el boxeador porque le daban rienda suelta a la pasión por su cuenta.

SUSANA REVELÓ SI CON MONZÓN SE SALÍAN DEL GUIÓN EN LAS ESCENAS HOT

Notero: -La Mary te dio un amor.

Susana: -Me dio un amor, sí.

Notero: -¿La pasaste bien ahí, grabando?

Susana: -Sí, a veces, sí. A veces no. Como siempre.

Notero: -Porque se comentaba que se cortaban escenas porque ustedes eran muy fogosos. ¿Es mito o realidad?

Susana: -No era un mito, era un poco. Pero no era como decían. Te podés quedar un poco dándote un beso, pero no más que eso.