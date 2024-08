Yanina Latorre cumplió 30 años de casada con su marido, Diego Latorre, padre de sus hijos Lola y Dieguito. Nostálgica, rememoró la noche de su casamiento y le dedicó a su pareja un mensaje muy especial.

La panelista de LAM, por primera vez, posteó en Instagram el álbum de fotos retro de su boda, en el que se la ve divina y celebrando con el exfutbolista la noche más feliz de su vida.

Yanina en su boda.

Vestida de blanco y luciendo su cabello rubio, muy linda y sonriente, así se la ve en las fotos; abrazada a su flamante marido y bailando en el carnaval carioca con los invitados a su boda.

Diego en su boda.

EL ÁLBUM DE FOTOS DE LA BODA DE YANINA LATORRE Y DIEGO LATORRE

Junto a las fotos retro de su boda, Yanina le dedicó a Diego un dulce mensaje.

“30 años, una vida. Tengo más años de casada que de soltera. Ya no recuerdo la vida sin Diego. 30 años de amor. Una familia, un proyecto. Dos hijos maravillosos. 30 años, no lo puedo creer. El camino es largo, por momentos hermoso y por otros no tanto...”.

Yanina y Diego en su boda, hace más de 30 años.

“Hubo encuentros, desencuentros, aciertos y desaciertos. El balance es positivo. Volvería a casarme con él mil veces más. Crecimos juntos, éramos dos niños, aprendimos, evolucionamos, maduramos. Él es mi compañero de ruta. Y todavía nos queda mucho por recorrer”, cerró, a corazón abierto.