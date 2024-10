A poco de recibir el alta del Centro de Vida Saludable de Entre Ríos, Roberto García Moritán rompió el silencio y lo que comenzó como una nota más terminó en un momento de pura tensión para el ex de Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a su hija, Ana.

“Acabo de dejar a Anita en el colegio, pasó un fin de semana espectacular… ¡uy, me rompieron el vidrio!”, atinó a decir el expolítico al ver que su auto estaba, a primera vista, sin la ventanilla, tal como se pudo ver en Intrusos.

“¡Ah no, lo dejé abierto!”, agregó, más aliviado, después de notar que en realidad se había olvidado de dejar la ventanilla subida. Y continuó, dispuesto a dar la entrevista al programa que conduce Flor de la Ve por América: “Estamos bien”.

Días atrás, en LAM había dado una fuerte información sobre el estado anímico de Moritán después de conocer que su ex habría empezado una nueva historia de amor con Martín Pepa: “Entiendo que Roberto está con mucha, mucha ansiedad porque se enteró de la noticia Carolina y tengo la data de que él la llama sin parar llorando desconsolado”, comenzó diciendo Pepe Ochoa en vivo.

Tras escucharlo, Yanina Latorre cerró: “Está desconsolado con la situación porque ella fue muy rápido. Pampita y Martín planean una vida juntos, no es chiste. Hace una semana que no se despegan, duermen todas las noches juntos o en la casa de ella Barrio Parque, o en Nordelta, o donde vive él. Ojo, para mí es una locura porque no pasaron ni 20 días”.

Roberto García Moritán: “Acabo de dejar a Anita en el colegio, pasó un fin de semana espectacular… ¡uy, me rompieron el vidrio!”.

ANALIZARON A ROBERTO GARCÍA MORITÁN TRAS RECIBIR EL ALTA Y LO FULMINARON

Luego de que Roberto García Moritán se mostrara en las redes muy cerca de sus hijos tras ser dado de alta del Centro de Vida Saludable de Entre Ríos, en Team Ubfal (el programa que conduce Laura Ubfal por América) analizaron el aspecto del ex de Carolina “Pampita” Ardohain y fueron contundentes con sus dichos.

“Ver estas imágenes de Roberto tan flaco y caído, ¿no les da un poquito de pena?”, indagó Cristian U a sus compañeros. A lo que la conductora no dudó con su respuesta: “No, pena no me da, me da curiosidad”.

“En la primera imagen que está con Anita, se lo ve delgadísimo, se lo ve muy desmejorado. ¡Miren lo que es esta foto!”, continuó Ubfal. A lo que su panelista fue al hueso con su comentario: “Parece Pantriste”. Y cerró, firme con su postura: ¡Moritán está delgadísimo, llama mucho la atención!”.