Luego de que Roberto García Moritán se mostrara en las redes muy cerca de sus hijos tras ser dado de alta del Centro de Vida Saludable de Entre Ríos, en Team Ubfal (el programa que conduce Laura Ubfal por América) analizaron el aspecto del ex de Carolina “Pampita” Ardohain y fueron contundentes con sus dichos.

“Ver estas imágenes de Roberto tan flaco y caído, ¿no les da un poquito de pena?”, indagó Cristian U a sus compañeros. A lo que la conductora no dudó con su respuesta: “No, pena no me da, me da curiosidad”.

“En la primera imagen que está con Anita, se lo ve delgadísimo, se lo ve muy desmejorado. ¡Miren lo que es esta foto!”, continuó Ubfal. A lo que su panelista fue al hueso con su comentario: “Parece Pantriste”. Y cerró, firme con su postura: ¡Moritán está delgadísimo, llama mucho la atención!”.

CUÁL ES EL FUTURO LABORAL DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN TRAS RENUNCIAR AL MINISTERIO PORTEÑO

Es una nueva etapa para Roberto García Moritán. Tras ser dado de alta del Centro de Vida Saludable de Entre Ríos, lugar en el que permaneció varios días tras separarse de Carolina “Pampita” Ardohain, el exministro porteño reveló cuáles son sus futuros proyectos laborales.

“En relación a mi futuro, estoy analizando propuestas. Tengo varias del sector privado, me han ofrecido ser CEO de una empresa bastante importante argentina, ser director de otra. Tengo pensado volver y ser uno de los directores de Asociar, la ONG que fundé hace varios años ya, y creo que por ahí va a estar resuelto mi futuro más inmediato”, comenzó diciendo Moritán en un audio que le envió a Daniel Ambrosino y que el periodista pasó en América Noticias.

Además, Roberto explicó por qué aún no dejó el centro de rehabilitación: “Iba a salir esta noche, pero como llovió y no estaba lindo el clima, voy a estar saliendo mañana a la mañana temprano”.

Qué hizo Roberto García Moritán cuando se enteró del romance de Pampita con Martín Pepa. Fuente: Imagen subida a Instagram por Roberto García Moritán.

Por último, Roberto García Moritán, que tiene a Delfina y Santino con Milagros Brito y a Ana con Pampita, contó qué es lo primero que quiere hacer después del alta: “Tengo que almorzar con mis hijos, que es el gran plan que estoy esperando desde hace varios días”.