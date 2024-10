A poco de conocerse que Carolina “Pampita” Ardohain estaría comenzado una nueva historia de amor con Martín Pepa, en LAM aseguraron que Roberto García Moritán estaría atravesando una fuerte angustia al enterarse de este nuevo romance.

“Entiendo que Roberto está con mucha, mucha ansiedad porque se enteró de la noticia Carolina y tengo la data de que él la llama sin parar llorando desconsolado”, comenzó diciendo Pepe Ochoa en vivo.

Tras escucharlo, Yanina Latorre sumó más información: “Está desconsolado con la situación porque ella fue muy rápido. Pampita y Martín planean una vida juntos, no es chiste. Hace una semana que no se despegan, duermen todas las noches juntos o en la casa de ella Barrio Parque, o en Nordelta, o donde vive él. Ojo, para mí es una locura porque no pasaron ni 20 días”.

“Él está muy estresado por su futuro laboral, por su futuro político porque cree y siente que tiene su carrera política acabada. Está desconsolado y se siente mal porque, imagínate, eras el marido y estaba todo bien”, agregó.

Y cerró, con un contundente análisis: “Te separaste y, por ahí, aspirás a un reencuentro. Te choca si estás recién separado que, a las dos semanas, la otra persona esté planeando una vida con otro. Pensás que no te quería hace mucho”.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN REVELÓ QUÉ ES LO PRIMERO QUE HARÁ TRAS SER DADO DE ALTA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN

Luego de permanecer varios días en el Centro de Vida Saludable de Entre Ríos, Roberto García Moritán recibió el alta y rompió el silencio al ahondar en los planes que tiene en su futuro inmediato.

“Iba a salir esta noche, pero como llovió y no estaba lindo el clima, voy a estar saliendo mañana a la mañana temprano, porque tengo que almorzar con mis hijos (tiene a Delfina y Santino con Milagros Brito y a Ana con Pampita), que es el gran plan que estoy esperando desde hace varios días”, comenzó diciendo Moritán en un audio que le envió a Daniel Ambrosino y que el periodista pasó en América Noticias.

“Y en relación a mi futuro, estoy analizando propuestas. Tengo varias del sector privado, me han ofrecido ser CEO de una empresa bastante importante argentina, ser director de otra. Tengo pensado volver y ser uno de los directores de Asociar, la ONG que fundé hace varios años ya, y creo que por ahí va a estar resuelto mi futuro más inmediato”, agregó, sobre sus proyectos laborales.

“Cuando tenga más novedades o más certeras definiciones, te comento. Gracias por preocuparte siempre. Un abrazo grande para todos, cerró Roberto, contundente sobre sus próximos pasos a seguir.