Roberto García Moritán salió este fin de semana de la clínica de rehabilitación en la que se encontraba y se reencontró con Anita, su hija de 3 años con Pampita.

Tras días tormentosos por el escándalo de su separación de la modelo, rumores de infidelidad y su renuncia como Ministro de la Ciudad de Buenos Aires, el también empresario gastronómico se tomó unos días en un espacio de bienestar para hacer borrón y cuenta nueva en su vida.

En el medio de su estadía en la clínica, se supo la noticia del nuevo noviazgo de Pampita con Martín Pepa, a quienes se los vio la semana pasada en el Teatro Colón.

QUÉ DIJO ROBERTO GARCÍA MORITÁN CUANDO LE PREGUNTARON POR EL NUEVO ROMANCE DE PAMPITA CON MARTÍN PEPA

El exministro habló por primera vez de este tema, tras volver a su rutina, en diálogo con Intrusos.

“Acabo de dejar a Anita en el colegio. Pasé un fin de semana espectacular”, dijo el exministro, mientras se acercaba preocupado a su auto porque olvidó el vidrio bajo.

“Me siento bien. Arrancaron tempranito hoy. Me vino bien el descanso. Me hicieron todos los estudios, me trataron bárbaro, gente espectacular. Estoy muy contento, así que gracias”, agregó.

La publicación de Roberto García Moritán.

Cuando le preguntaron por “el polista” (Martín Pepa), el político no respondió igual.

“Nunca pregunten de Carolina, la madre de mi hija, creo que te lo dije la vez pasada, ¿te acordás? Para no seguir preguntando y repitiendo”, sostuvo, visiblemente incómodo.

“¿No te molesta entonces que ella haga públicas sus salidas?”, insistieron, a lo que Roberto respondió: “Ella puede hacer lo que quiera, es una mujer adulta y sabe, es responsable, inteligente y decide. Cada uno decide”.

“Ella puede hacer lo que quiera, es una mujer adulta y sabe, es responsable, inteligente y decide. Cada uno decide”.

“¿Sabías de esta relación estando...?”, indagaron. “No tenía ni idea. No influyó esto en la separación, no. Para nada, que tengan un gran día”, concluyó, tajante.