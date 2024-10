El fin de semana, China Suárez se convirtió en noticia por su visita de urgencia a la clínica Austral.

La actriz y cantante le salvó la vida a un lagarto que fue atacado por su perro y terminó siendo mordida.

En Desayuno Americano abordaron el tema y Natalie Weber generó malestar con su opinión, al afirmar que si un animal ataca a su perrita ella no intervendría. “Que Dios la re bendiga”, dijo la panelista y sus palabras no fueron avaladas ni por sus propios compañeros de trabajo.

QUÉ HARÍA NATALIE WEBER SI UN CARPINCHO ATACA A SU PERRITA

Natalie Weber: -Hay que destacar la valentía de la China Suárez. Donde vivo yo hay carpinchos y si un carpincho me llega a agarrar a mi perra Cocolina, suerte. No me meto.

Pamela David: -¡Nooo!

Natalie: -¿Qué querés Pamela? ¿Que me morfe una mano?

Pamela: -Tinto (su perro), no vamos a ir a visitar a la tía Nati.

Natalie: -Que Dios la re bendiga. ¿Qué querés que te diga? No.

Pamela: -¿No te metés?

Natalie: -La China la sacó re barata. ¡Un lagarto gigante! ¿Cómo hacés? Tal vez agarro un palo, de lejos.

