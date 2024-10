Este fin de semana la China Suárez recibió el saludo de sus hijos por el Día de la madre, al que arribaron con una pizca de estrés tras un incidente que los tuvo en vilo durante algún tiempo y que involucró a un lagarto overo que merodea la casa de la actriz.

La China vive en una bella casa de un country de Pilar que Benjamín Vicuña compró por 600 mil dólares antes de su separación, y acostumbra, como ella misma cuenta, a ver al lagarto, al que incluso le dejan comida con sus hijos.

Sin embargo, este fin de semana, la actriz encendió las alertas entre sus más de 6.5 millones de seguidores cuando mostró en una de sus stories de Instagram su mano ensangrentada. “Pasaron cosas. Ignoren mis uñas, estoy grabando en una cárcel”, escribió, en referencia su trabajo en la serie En el barro.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Más tarde, la China dio señales de vida con un posteo en la que se la ve con cara de compungida: “Ya salí de la guardia. No perdí el dedo por suerte, ahora les cuento”, escribió la actriz, que más tarde publicó un video junto a sus niños.

QUÉ LA PASÓ A LA CHINA SUÁREZ EN SU CASA QUE DEBIÓ SER INTERNADA

En el video se pudo ver a la China junto a todos sus hijos, aunque fue Rufina la que tomó la iniciativa. “Estábamos todos en la cama elástica y de la nada pasó un lagarto”, contó la nena, y la madre aclaró: “Hace tiempo subí una foto de él, vive en nuestro jardín”.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

Foto: Instagram @sangrejaponesa

“Nuestra perra, que es gigante, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo. Se le quedó colgando”, agregó Rufina. “Como ya tenía la antitetánica, solo me dieron antibióticos”, explicó a su turno la China.

“El lagarto no lo hizo de malo, se defendió. Pobrecito, está bien. Lo vamos a seguir viendo por acá”, dijo la China, asegurando que el animal actuó por instinto.

“Es su instinto, no lo hace de mala. Y el lagarto también se defendió, por eso me mordió a mí. Estoy bien, y mis amores que me acompañaron, los amo”, dijo. Más tarde agregó: “Él vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo.

“Respetamos su espacio y le dejamos comida, solamente mordió porque estaba defendiéndose de mi perra. Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave”, explicó.

“¿Qué aprendí? Nada, volvería a hacer lo mismo. Como le dije a Rufi, es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado”, cerró la actriz.

