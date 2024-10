Marcos Ginocchio se recibió de abogado y Marcela Riveiro, la mamá de China Suárez, reaccionó con un gesto hacia él que reflotó los rumores de romance entre el exganador de Gran Hermano 2022 y su hija.

Esto se da a pocos días de que Lauty Gram publicara una foto junto a la China y que, frente a las especulaciones sobre la oficialización dle noviazgo, la propia actriz desmintiera estar en pareja.

Marcos se recibió de abogado.

En este contexto, el comunicador reveló un gesto de Marcela hacia el flamante abogado que llamó la atención ya que, desde hace tiempo, se rumorea que la China y el campeón de Gran Hermano viven un affaire a escondidas.

EL LLAMATIVO GESTO DE LA MAMÁ DE LA CHINA SUÁREZ CON MARCOS GINOCCHIO

Juan Etchegoten reveló un llamativo gesto de Marcela Riveiro, la mamá de China Suárez, con Marcos Ginocchio tras haberse recibido de abogado.

“Yo pregunté si ha pasado algo en las últimas horas, días, entre Euge y Marcos, y esa misma persona que me cuenta cositas no me respondió. ¿Se habrá enojado Marcos con Euge por esa foto? No sé, yo me lo pregunto porque la madre se está queriendo contactar con él y lo empezó a seguir recién ahora...”.

La mamá de China estaría intentando comunicarse con Marcos.

“Muy posiblemente después de esto que estoy contando, lo deje de seguir para no levantar sospechas, pero vos lo estás viendo. Ella lo está siguiendo en este momento y lo comenzó a seguir en las últimas horas”, sentenció el comunicador.