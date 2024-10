Feliz con la dulce espera, Sol Pérez aprovechó las altas temperaturas que se hicieron presente en Buenos Aires para ponerse el bikini y lucir en todo su esplendor la pancita de embarazada que ya comenzó a asomar.

“Acá, tranqui, creando vida”, tituló la panelista de Cortá por Lozano el video que subió a Instagram stories, en donde se la ve recostada, con su mano en el vientre, al lado de una pileta.

SOL PÉREZ YA SABE EL SEXO DEL BEBÉ EN CAMINO

En nota con Intrusos, Sol Pérez no solo contó cómo está transitando el primer tramo de embarazo, también reveló que con su esposo, Guido Mazzoni, ya saben el sexo del bebé por nacer.

“Estoy de 15 semanas. La semana que viene son cuatro meses. Es todo nuevo, todo raro, todo hermoso. Tengo mis momentos igual. Es un proceso en el que una se tiene que volver a conocer”, dijo Sol ante la cámara de América.

E ilustró sus palabras con ejemplos: “Con el tema de la ropa, ni hablar, ya casi nada me va. Y hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”.

Cuando el notero le preguntó si sabe qué viene en camino, la panelista contestó optando por el misterio: “Ya sé el sexo del bebé, pero es una sorpresa”.