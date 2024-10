Sol Pérez, muy contenta por su primer embrazo con Guido Mazzoni, charló con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa sobre cómo atraviesa su tercer mes de gestación.

“Me siento muy bién. Ya entré en el segundo trimestre, entonces estoy mejor y no tengo tanto asco. O sea, vivía con asco y me levantaba con acidez. Pero después la pasé bastante bien, por suerte. ¡Es rarísimo todo!”, contó, aliviada por sentirse mejor.

Sol entró en el segundo trimestre de su embarazo.

En este contexto, la panelista contó que con Guido ya están pensando en los posibles nombres para su bebé en camino. Como todavía no saben su sexo, eligieron tanto de niño como de niña.

SOL PÉREZ REVELÓ LOS PARTICULARES NOMBRES QUE PIENSA PARA SU BEBÉ EN CAMINO

Sol Pérez reveló los nombres que con Guido Mazzoni piensan para su bebé en camino.

“Todavía no sabemos qué va a ser, pero Guido está con que es varón y le quiere poner Marco Aurelio. A mí me gustan, pero separados, no los dos. Pensamos en un solo nombre. Si es nena nos gusta mucho Francesca”, contó.

Y cerró remarcando que su bebé no usará su apellido, sino solo el del flamante papá, Mazzoni.