Siempre muy cercana a su comunidad de mujeres en Instagram, la actriz Juana Repetto se permitió contarles, mientras lloraba, lo mal que la está pasando a poco más de dos meses de que termine el año.

La artista se mostró colapsada porque su hijo Belisario está dejando los pañales y mientras enfrenta este desafío, más la crianza de Toribio, ya no cuenta con ayuda en su casa. Su empleada doméstica, de un día para el otro, dio un paso al costado.

Juana se largó a llorar porque le está costando criar a sus hijos sin ayuda en su casa.

“Le juro que estoy agotada, me está pasando de todo. Grace, que es la señora que trabajaba en casa, nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo”, expresó, visiblemente angustiada.

“Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres le está moviendo algo, entonces está necesitando más apego, más teta y yo cada vez estoy con menos resto y más cansada”, admitió, mirando a cámara.

JUANA REPETTO NO DA MÁS

Juana Repetto admitió que le preocupa sentirse tan agotada y angustiada mientras enfrenta la crianza de sus hijos sin ayuda en su casa.

“Yo le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer; no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño...”.

“Me preocupa por mí porque no doy hay más. Estoy totalmente colapsada. Bueno, ok. Me largué a llorar hablándole a un teléfono. Tranquilas que hoy tengo terapia”, contó Juana.

Más tranquila, más tarde hizo un mea culpa. “Me pareció muchísimo ese llanto en Instagram, pero yo sigo eligiendo siempre mostrar mi vida tal cual. Dentro de lo que uno elige mostrar o no, siempre trato de ser lo más sincera y realista posible”, cerró.

JUANA REPETTO RECIBIÓ MUCHAS CRÍTICAS TRAS SU DESCARGO POR PERDER A SU EMPLEADA DOMÉSTICA

La actriz utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido en su hogar y los usuarios de Instagram no tardaron en comenzar a dejarle comentarios fuertes en sus últimos posteos.

“Se puede ser tan ridícula? Probá con psicólogo, no subiendo historias llorando…. O probá laburar un laburito de 6 hs? No te digo tomarte bondi como el 80 % de la población…. O poné historias en “mejores amigos " que vivan en nube de pedo con empleadas cuidando chicos sin laburar”, le firmó un seguidor.

“Te vi llorar porque te faltaba la empleada. Y…qué se puede esperar con la hija de…”, le comentó una cuenta, mientras que otra le puso: “Agarra una pala o una escoba por lo menos”.