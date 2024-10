Todas sabemos que mañana en todos los portales”, predijo Juana Repetto en un largo posteo que hizo en Instagram sobre el largo llanto de su hijo menor, Belisario, tras muchísimas horas con el mismo pañal. Y tenía razón.

Todo comenzó cuando la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech publicó un posteo titulado “Día fatídico” en el contó que el nene lloró por nada menos que ¡40 minutos! debido a que se negaba a sacarse el pañal que llevaba puesto 14 horas.

“Tema pañal está extremadamente complicado y yo extremadamente agotada y colapsada por esto y dos millones de cosas más”, escribió. “Llora hace más de 40 minutos porque no quería sacarse el pañal que tenía puesto desde las 19 de ayer”, agregó.

Juana Repetto estalló con una usuaria. (Foto: Captura Instagram /juanarepettook)

Juana Repetto contó que está agotada porque su hijo no quiere dejar el pañal (Foto: Instagram /juanarepettook)

POR QUÉ EL HIJO DE JUANA VIALE LLORÓ 40 MINUTOS SEGUIDOS POR UN PAÑAL SUCIO

“Y encima me da bronca porque ‘hice todo bien’. No lo incité a dejar de usar el pañal, no lo obligo ni a ponerse ni a sacarse, ni usar ni no usar, ni ir a la pelela ni no ir. Lo respeto en todo, salvo en dejarse caca una hora y media o un pañal todo meado 14 horas”, explicó.

Con la casa todavía sin terminar, Juana contó que a todo el drama que la tiene “extremadamente agotada y colapsada por esto y dos millones de cosas más” la obligó a irse a pasar algunos días a la casa de su mamá, y luego mostró un mensaje que la sacó de quicio.

El mensaje decía: “Yo lo cag... a trompadas hasta que haga caca en el baño. Sorry, psicología antigua. Ahora las madres modernas no les dan un roscasito a los pibes. No te digo matarlos a palos, un ojotazo en el cu... viene bien. Es mi temática. Tengo uno de 30 y otro de 33 y el chirlito en el cu... me sirvió”.

“Y este tipo de consejos del pañalesgate ahórrenselos”, advirtió.

El mensaje que provocó la ira de Juana Repetto (Foto: IG @juanarepettook)

