Juana Repetto publicó un mensaje desde su cuenta oficial de Instagram sobre su cuerpo tras bajar 43 kilos: “Así quedó mi abdomen después de dos embarazos”.

“Y 43kg menos. No creas nunca y mucho menos te guíes ni compares con lo que ves en redes sociales.Te lo dice alguien que en general, tapa las partes de su cuerpo con las que no está cómoda”, confesó la actriz.

En su posteo, Juana agregó: “Sin embargo a pesar de todo, de repente leo los mensajes que me mandan creyendo que tengo un cuerpo que no es el que tengo y me sale de adentro mostrarles la realidad”.

Juana Repetto en sus redes sociales. (Foto: captura de Instagram).

“No me parece justo que crean lo que leo que creen respecto a mi cuerpo y me sale de las entrañas sin dificultad. A pesar de que en la playa no lo mostraría. Es lo más contradictorio que leerán hoy, pero me pasa esto, manifestó.

JUANA REPETTO SE MANIFESTÓ ANTE LOS HATERS EN SUS REDES SOCIALES

En la publicación, Juana Repetto remarcó la importancia del amor propio: “Hoy lo quiero un montón, me siento bella la gran mayoría del tiempo, le encontré la vuelta a lo que me aún incomoda”.

“Y aprendí a no incomodarme con algunas otras cosas que antes me parecían fatales. Me falta un montón, lo sé. Pero tampoco soy fan de los extremos, ¿por qué hacernos sentir obligadas de gustarnos y amar nuestro cuerpo?”, se preguntó.

Al final, expresó: “Puede haber algo que te incomode y tampoco es un pecado. Mostrá la panza, estas divina, no se nota, tuviste dos embarazos, ¿por qué te tapas? Porque me siento más cómoda y no jodo a nadie”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.