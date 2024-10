Sofi Morandi (27) saltó al estrellato en las redes sociales y en el teatro, pero terminó de consolidar su carrera tras ganar el campeonato 2018 del Bailando junto a Julián Serrano, con quien la relacionaron sentimentalmente en ese momento.

Sin embargo, la joven siguió adelante y tras renunciar a las pocas semanas de haber iniciado el certamen 2019, se quedó con el protagónico de la obra El mago de Oz y en las series Go! Vive a tu manera de Netflix y Porno y helado de Prime Video entre otras, pudo cimentar así una exitosa carrera artística.

El streamin fue el último campo al que la actriz se le animó aunque tras una temporada en Olga decidió dar un paso al costado, aunque este lunes visitó a Moria Casán en Nave Nodriza, donde hizo una revelación sobre su vida amorosa que dejó a La One sin palabras.

Moria Casán y Sofi Morandi en Nave Nodriza (Foto: captura picnic extraterrestre)

QUÉ REVELÓ SOFI MORANDI SOBRE VIDA AMOROSA QUE DEJÓ A TODOS SIN PALABRAS

Sofi contaba cómo empezó a hacer sus videos de Instagram y Moria la llevó hacia los rumores con Serrano, y luego quiso saber cuáles eran sus preferencias. “¿Con quiénes tenés más approaches? ¿Chicos, chicas?”, quiso saber la One.

“Estoy recientemente soltera. Mi primera y última pareja fue una mujer. Estoy duelando”, contó Sofi, tomando por sorpresa a Moria. “Me siento súper cómoda acá, pero no hablo tanto de mí, como que me cuido en ese sentido, pero sí, nunca había vivido una separación”, agregó.

“O sea, ¿fue tu primera pareja chica o tu primera pareja de la vida?”, insistió Moria, y Sofi cumplió: “Mi primera pareja, pero encima mujer”. “Ah, mirá vos, hiciste inauguración”, le dijo Moria, y la actriz coincidió.

CÓMO FUE EL PRIMER ROMANCE DE SOFI MORANDI

“Re, porque yo me consideraba bisexual desde…. Charlado con mi familia, desde adolescente, pero nunca me había pasado como de enamorarme de una mujer ¿viste? Y fue re loco, me abría la experiencia”, dijo, y se ganó una felicitación de La One por su liberta de elección.

Moria Casán y Sofi Morandi en Nave Nodriza (Foto: captura picnic extraterrestre)

“No me gusta hablar mucho, como que la cuido a ella también, pero era bailarina en un musical en el que trabajamos juntas, y es bailarina y cantante, muy talentosa”, dijo Morandi, que fue consultada sobre quién dio el primer paso.

“Y fue progresivo. Fue como ‘Ah, esto ya va para algo más serio’. Empezaba todo muy como coqueteo, histeriqueo, como arrancás con un chabón, como medio haciéndote la linda, como un juego, pero después ya te empezás a ver cada vez más seguido”, agregó Sofi, que contó que este romance se extendió por unos dos años y terminó recientemente.

