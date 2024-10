El 6 de octubre, la dulce espera de Morena Rial llegó a su final con el nacimiento de Amadeo, su segundo hijo.

En esta oportunidad, la hija de Jorge Rial fue mamá junto a Matías Ogas, joven boxeador con quien enfrenta rumores de separación.

More ya es madre de Francesco, de cuatro años. El pequeño es fruto de su relación pasada con Facundo Ambrosioni.

JORGE RIAL, FELIZ POR EL NACIMIENTO DE SU SEGUNDO NIETO

Morena dio a luz en Córdoba, unos días antes de lo previsto, y el viaje que iba a ser Jorge Rial para estar a su lado no pudo concretarse.

Sin embargo, el conductor no la dejó sola en ningún momento. “Nació mi segundo nieto, Amadeo. Estoy feliz. Nació el domingo, se adelantó”, le dijo Jorge al notero de LAM.

“Estoy muy feliz de verlo, de verlo bien y de verla bien a Morena. Así que feliz”, aseguró el flamante abuelo de Amadeo.

En ese marco, Rial contó cómo se enteró de que su hija estaba por tener a bebé: “Apenas Morena rompió bolsa me llamó. Me dijo ‘papá, rompí bolsa. Me voy ya para el sanatorio’. Estuvimos casi todo el tiempo comunicados vía videollamada. Hablé con el médico y fui siguiendo todo el minuto a minuto. Vi cómo le dio la primera mamadera... Yo voy a ir”.

¿MORENA RIAL ESTÁ SEPARADA DEL MATÍAS OGAS, EL PAPÁ DE AMADEO?

“¿De quién estuvo acompañada Morena?”, le preguntó el cronista de Ángel de Brito a Jorge Rial.

“Estuvo con el padre del hijo, con la abuela y con amigas. Estaba contenida. Estábamos tranquilos. Está bien”, respondió el conductor.

“¿Está separada?”, le retrucó el notero, a sabiendas de los rumores de crisis y tras la delicada denuncia que le realizó un tercero a Matías Ogas por violencia de género luego de ser testigo de una fuerte pelea con Morena en su casa de Córdoba.

“Desconozco. No pregunté mucho. A mí lo único que me importa es cómo está, que esté bien”, expuso Jorge.

Y cerró, tajante: “Creo que fue a verlo. No me meto ahí. Es un tema que no me incumbe mientras no haya nada que roce la ley”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.