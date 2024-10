En medio de la escandalosa separación que enfrentan Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán -en medio de versiones de infidelidad- Nicole Neumann (que estuvo al lado de la modelo trabajandocomo jurado de Los 8 escalones) reveló si perdonaría que su esposo, Manu Urcera, la engañe.

Indagada por cómo la notó en el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, Nicole se sinceró en una nota que dio a Intrusos: “La vi bien, profesional, haciendo su trabajo. Estábamos ahí, trabajando. Pero, no me meto”.

“Siempre es feo que alguien lo pase mal, más con un tema familiar y cosas que duelen. Obviamente que no es lindo ver a nadie en ese momento”, agregó, empatizando con el momento que está atravesando su colega.

Foto: Captura (América)

Por último, ante la consulta sobre si le perdonaría una infidelidad a su marido, con quien tiene a su hijo Cruz, cerró: “Uy, qué gran pregunta. No sé, la verdad no sé. Es muy difícil, hay que estar ahí en el momento”.

PAMPITA, AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS, DEFENDIÓ A ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Pese a que intenta mantener su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán en el ámbito de lo privado, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y sorprendió al hablar del padre de su hija Anita.

Luego de dejar en claro que se enteró de la renuncia de Moritán al ministerio porteño por la prensa, la modelo (que salía de Los 8 escalones, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, donde ella ocupó su rol como jurado), contó cómo atraviesa este difícil momento: “Estoy tratando de estar bien por mi familia, porque tengo chicos que criar, ¿entienden? Tengo que estar en pie para criar a mis hijos”, le manifestó a la prensa, tal como se vio en LAM.

“No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nada en ningún lado, nunca. Ni esta semana, ni más adelante, ni nunca”, agregó.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

Por otro lado, Carolina reveló en quiénes se refugia por estas horas: “En mis hijos que son el motor de mi vida y que me dan fuerza para todo. Por suerte tengo toda esa fuente de amor y que todos los días me da ganas de vivir, de salir a trabajar, de mejorar, y de salir adelante”.

En cuanto a las denuncias que recaen sobre el político, la modelo sorprendió con su defensa: “Ojalá pidan disculpas a todos los que dijeron tantas mentiras esta semana. Pero bueno, eso en la tele no suele pasar. Ojalá como dedicaron tanto tiempo a decir estas cosas, cuando se sepa la verdad, le dediquen el mismo tiempo para aclararlas”.

“Yo hace mucho que estoy en los medios, sé lo tremendo que es estar expuesto, y es una presión muy grande. Y bueno, no es fácil en la carrera en la que estés, no es fácil. Sé lo que es tenerlos a ustedes de enemigos, pero bueno, uno elige las profesiones porque les apasionan, les gustan. Y bueno, si estás expuesto, parecería que hay que bancársela, pero no siempre es fácil estar bajo tanta presión”, continuó. Y cerró, al borde de las lágrimas: “Tengo que estar bien. Así que eso estoy tratando de hacer, volviendo a la rutina del trabajo, conteniendo a mi familia”.