Nacho Castañares habló del incómodo momento que vivió con Lucila “La Tora” Villar en Fuera de joda, el stream que los une laboralmente tras ponerle fin a su noviazgo.

En ese ida y vuelta, la ex Gran Hermano 2022 puso en escena que Nacho percibe de un modo especial a las mariposas porque las vincula con su mamá, que murió en mayo de 2021, y Castañares no solo se angustió, también expresó su malestar al aire y se fue del programa.

QUÉ DIJO NACHO CASTAÑARES DEL INCÓMODO CRUCE CON LA TORA EN PLENO STREAM

Denise Dumas aprovechó el móvil que Nacho le dio a Nuevas tardes con Denise para preguntarle por el doloroso episodio que vivió al aire con su ex: “Para vos las mariposas significan la presencia de tu mamá. La Tora lo sabía a eso. Verte como te vas, llorando, quebrado, me dio mucha pena”.

Y el joven respondió: “Me levanté porque necesitaba salir un segundo, buscar agua, por la situación en sí. También creo que se malinterpretó todo lo que estábamos hablando porque yo no le quise bajar la creencia a nadie, como capaz más adelante se vio en el video”.

“Nosotros planteamos un tema a raíz de un TikTok que hablaba de un eclipse y hablamos de supersticiones. Después creo que en la charla Lu se agarrar de otro lado, con el comentario, y se fue de mambo la conversación”, explicó Castañares.

“Entonces, para evitar cualquier cosa, elegí irme. Después volví, seguimos con el programa y está todo bien. Somos compañeros. Sé que no lo hizo de mala. Quiso poner un ejemplo, que fue desafortunado, y nada más. Está todo bien”, aseguró. Y agregó: “Igual, yo también hice un chiste antes. Que pudo ser malinterpretado o tomado a mal”

Cuando le preguntaron si La Tora le pidió perdón por su inoportuno comentario, concluyó: “Hablamos, no hubo un pedido de disculpas... No necesito las disculpas, ella entiende mi sensibilidad y lo que para mí significa. Y yo entiendo que no fue un comentario de mala persona. Fue una contestación desafortunada. Sé que es así”.

