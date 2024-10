A poco más de un año de terminar su noviazgo con Alexis “Conejo” Quiroga, Coti Romero volvió a tener cara a cara a su ex en el stream de Cantando 2024 y Mariano De la Canal la sorprendió al aire con una incómoda pregunta sobre su ex y su actual, Nacho Castañares.

LA DESUBICADA PREGUNTA DE MARIANO DE LA CANAL A COTI SOBRE NACHO Y EL CONEJO

Mariano De la Canal: -Coti, te voy a hacer una pregunta.

Coti Romero: -Tengo miedo.

Mariano: -¿Quién la tiene más grande? ¿El Cone o Nacho?

Sebi: -No, no, no.

Mariano: -Sí, chicos, quiero saberlo.

Coti: -¡Qué raro, Mariano!

Coti: -Siempre el último.

Mariano: -O sea, Nacho.

Coti: -No voy a decir más nada.

