En su visita a Bendita Tv, Lali Espósito, quien recientemente estrenó su nueva canción, Fanático, sorprendió al revelar la diferencia de edad con sus anteriores parejas y cuál es su edad límite.

“¿La vida bien? ¿Pedrito bien? Es importante que el frente emocional esté bien”, le consultó Beto Casella y la cantante contestó: “La vida bárbara, estoy muy bien, muy contenta. Es primordial, para cualquier trabajo”.

“La verdad es que somos una pareja divina, él es lo más, estamos hace un año, pero de esos años intensos, cuando el amor es... viste, que es una cosa como parece que de toda la vida, él es muy potro”.

Lali Espósito en Bendita Tv.

Tras un entretenido ida y vuelta con el panel, Lali, de 32 años, confesó: “Yo he tenido de todo, un novio 14 años mayor, de la misma edad, 8 años mayor, más chicos no, no es lo mío, pero más grandes sí”.

LALI ESPÓSITO CONTÓ CUÁL ES SU OPUESTO CON PEDRO ROSEMBLAT

Lali Espósito contó en el programa de Canal 9 cuál es la mayor diferencia que tiene con su novio, Pedro Rosemblat, con quien está en pareja desde hace un año.

“Él es re pudoroso y yo soy más mandada, más joda, más chiste, a él no le jode eso, se ríe”, expresó la artista argentina en el programa de Beto Casella.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.