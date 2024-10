En una nota con Socios del Espectáculo, Benjamín Vicuña se mostró enojado luego de que le consultaran por su noviazgo con Anita Espasandín, tras pedir que no le preguntaran más del tema.

“¿Cómo venís con tu relación con tu flamante novia?”, le preguntaron al actor, quien contestó contundente: “Sí, todo bien, todo muy muy bien, nos acompañamos. No me gusta mucho hablar de eso, ya les comenté”.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin (Fotos: Movilpress)

“¿Vos en el laburo de ella también la acompañás?”, insistió la movilera y entonces él cerró tajante: “¿Pero por qué me hacen esto? Está todo súper súper bien, es una mujer muy linda, mágica, no me gusta mandarle recados por la tele”.

LA TREMENDA FRASE QUE PAMPITA LE HABRÍA DICHO A ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Flor de la Ve contó en el programa que conduce en América la tremenda frase que Carolina Ardohain le habría dicho a Roberto García Moritán tras la separación.

“‘Te voy a hacer mierda’, eso le habría dicho ella a Moritán, él se lo contó a un amigo de la Legislatura, y esta persona dice que él está con miedo”, aseguró la conductora.

