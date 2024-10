En diálogo con Socios del Espectáculo, Benjamín Vicuña blanqueó su postura respecto de la separación de Pampita de Roberto García Moritán: “Es la mamá de mis hijos”.

“Por supuesto no puedo, ni quiero, ni debo hablar de su vida privada. Yo siempre bajo el vidrio, respondo porque ustedes me bancan y me acompañan, etcétera, pero ustedes también ponganse en mi lugar”, reclamó.

Benjamín Vicuña habló con Socios del Espectáculo.

“¿Vos pudiste hablar con ella estos días?”, insisitó la cronista y el actor contestó tajante: “No, es lo que te acabo de decir. Un besito y muchas gracias”.

EL ROL FUNDAMENTAL QUE ESTARÍA CUMPLIENDO BENJAMÍN VICUÑA EN LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Guido Záffora reveló en Intrusos el rol fundamental que está cumpliendo Benjamín Vicuña en la separación de Pampita y Roberto García Moritán: “Es quien más la contiene”.

“Aunque no lo crean, la persona que está acompañando a Pampita hoy, que la está conteniendo es Benjamín Vicuña, está al pie del cañón”, aseguró el periodista.

Así, el panelista sumó: “Gente del entorno de ella me cuenta que él es quien le se ofreció llevar a los chicos o buscarlos por la escuela por la exposición y las notas”.

