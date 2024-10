A medida que pasan los días, la separación de Pampita y Roberto García Moritán, lejos de aplacarse, se vuelve cada vez más escandalosa. Especialmente, por las múltiples infidelidades que él habría cometido durante su matrimonio con la conductora.

A pocos días de que Pampita compartiera sus chats íntimos con Roberto para dejar en evidencia que se separaron hace diez días, cuando ella se enteró “de todo”, y no antes como él afirmó en televisión, hizo un posteo que dejó a todos boquiabiertos.

El video que Pampita compartió de madrugada.

De madrugada, la modelo hizo eco de un video que le dedicó un club de fans, en el que se la ve cuando era más joven y daba sus primeros pasos en la pasarela; bellísima, empoderada y sonriente. Lo que más llamó la atención, sin dudas, fue la canción que acompaña el clip.

QUÉ DICE LA CANCIÓN DEL CLIP QUE PAMPITA COMPARTIÓ DE MADRUGADA

El video del clip que Pampita compartió a través de sus stories de Instagram está acompañado por la canción Creo en mí de Natalia Jiménez.

“Me han clavado en la pared, contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta. Estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va”, dice parte del tema.