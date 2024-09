En los últimos días se conoció un spot promocional de la serie Ángel Di María: romper la pared que ofendió sobremanera a Toti Pasman y Martín Liberman, que aparecen caricaturizados allí bajo el lema de “cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia”.

Pese a que los dichos de ambos periodistas deportivos tuvieron tremendas consecuencias en la familia del futbolista y en su relación con el público, se supo que ambos se pusieron en contacto con sus abogados para estudiar una demanda a la productora del spot.

El Fideo junto a su esposa y sus hijas tras la final del Mundial de Qatar. (Foto: @jorgelinacardoso26/Instagram)

En este sentido, Luis Majul le recomendó a Yanina Latorre en su pase radial en El observador que vea la serie y ella le dijo que ya la tiene en la mira. “Qué quilombo que se armó porque encima Toti Pasman me nombra a mí en el descargo”, dijo ella.

Leé más:

Por qué Toti Pasman y Martín Liberman tomaron una drástica decisión contra Ángel Di María

YANINA LATORRE MANDÓ AL FRENTE A SU MARIDO Y CONTÓ QUE PIÉNSA DE TOTI PASMAN Y MARTÍN LIBERTMAN CONTRA ÁNGEL DI MARÍA

“Odio estar en todos lados. Lo hacen para que les responda. Hoy te hago famoso, Pasman”, advirtió Yanina. “Los Di María son una familia muy agradecida. Ella es como yo, de armas tomar. Jorgelina es amiga mía”, contó Yanina y de inmediato le permitió a Majul enviarle un audio desde su teléfono al de la esposa de Ángel.

“¿Sabés lo que me gusta de ella? Que yo era igual, o sea que no había redes en mi época. Defiende al marido a capa y espada. No me lo toques porque te hago ver…, qué es lo que hizo con su lista negra de periodistas deportivos y les va a responder uno por uno”, explicó Yanina.

Toti Pasman, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso (Fotos: IG Jorgelina Cardoso - Toti Pasman).

“Yo le pregunté a Diego el otro día, porque él es muy mesurado y yo no, y le digo ‘Soy yo?’ y me dice ‘No, se le fue la mano. Hablaron mucha gilada’. (…) Mi marido mil veces critica jugadas, jugadores, equipos, pero otra es pedir de rodillas que lo saquen de la selección”, reveló la conductora.

“¡Lieberman dijo que Di María no iba a ser recordado por su paso en la selección! Deberían estar enojados con ellos, no con Di María y la mujer. De verdad, es una falta de respeto”, cerró Yanina.

Leé más:

Aseguran que Toti Pasman y Martín Liberman quieren demandar a Ángel Di María: los motivos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.