En medio de la emoción y la adrenalina por haber sido elegido para jugar en The Floor, Lautaro sorprendió a Guido Kaczka al mostrarle el especial y significativo amuleto que llevó al programa de eltrece para que le dé suerte. ¡Y le funcionó!

“Yo soy astrólogo. Y en la astrología no hay supersticiones, pero tengo una sola superstición. ¿Me permitís? Te muestro”, comenzó diciendo el participante mientras el presentador miraba con atención un papel que tenía un dibujo de un gato con seis patas y varias firmas del otro lado de la hoja.

“Tengo un amuleto. Soy docente también. La superstición es el cariño y este es el único amuleto que tengo. Esto me lo hicieron mis estudiantes hoy antes de ir a trabajar”, agregó, ante la atenta mirada del resto de los concursantes.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, a flor de piel y antes de que ganara el duelo: “Gato de seis patas de la buena suerte, profe’. Y atrás me lo firmaron. Así que, si me permitís, le mando un saludo a todos los chicos del San Román”.

Foto: Captura (eltrece)

LA JUGADÍSIMA PROMESA DE UN PARTICIPANTE DE THE FLOOR FRENTE A SU NOVIA

En medio de la emoción por haber ganado uno de los duelos en The Floor, la conquista –el programa que conduce Guido Kaczka todos los días a las 22.15 por eltrece- Cristian desafió a otro participante y sorprendió con su promesa al aire.

“Yo soy de Coronel Baigorria, un pueblito de Córdoba que tiene 2000 habitantes. Pero estoy acá porque conocí a una chica allá, que es de Buenos Aires, nos pusimos en novios y ahora se fue a vivir conmigo”, comenzó diciendo el joven.

“Ella está la tribuna, es la más linda. Ella me banca, viene y me acompaña. Estoy contento, loco. Este es un regalo para mi vieja que es la que más fe me tiene y que en breve se va a casar con mi viejo, están juntos hace más de 20 años”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Luego, ante la posibilidad de ganar más territorio en el juego, el concursante sorprendió con su comentario: “Ahí me caso”, atinó a decir. Y Kaczka cerró, divertido (pese a que Cristian, más tarde, no lograría superar el desafío): “¿Cómo dijiste? Guarda que está acá. ¡Mirá, está contenta! Guarda que esto te queda grabadísimo y son las típicas cosas que después ponen en la publicidad”.