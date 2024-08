“Me anoté yo porque en mi familia mirábamos Los 8 escalones y me decían ‘anotate, anótate’ y así fue que me inscribí”, contó Ivo Siboldi, el primer ganador de los 10 millones de pesos de The Floor, la conquista en diálogo con Poco correctos.

Ivo contó que “parecía mucho más fácil en casa” cuando “participaba” en Los 8 escalones, pero que “es mucho más difícil” en la realidad del programa, aunque así y todo logró conquistar las 64 casillas.

“El más difícil fue el duelo de aves”, dijo, respecto a que su especialidad era diametralmente opuesta, ya que se dedica a la venta de repuestos para motos. Asimismo, el joven contó que destinará los 10 millones a “hacer un viaje al sur” y también al desarrollo de una página web para su negocio.

El equipo de Poco correctos entrevistó también a Sergio, el padre de Ivo, que contó que su familia actuó como un equipo de “boxes”. “Él fue el gran protagonista, pero yo hice como de utilero, y después estaba mi otro hijo que era como Scaloni, el estratega”, contó.

“Todos los días fueron planificando, estudiando el juego y la verdad es que fue una emoción tremenda”, agregó Sergio, que se mostró incentivado por “el asado que se va a pagar Ivo”, por quien siente mucha admiración.

“El juego consiste en estrategias”, reveló Sergio, y contó que, para él, Juan José, el rival de Ivo, usó el mismo método, mientras los Poco correctos se reían de sus declaraciones, similares a las de un técnico de fútbol.

Mirá la entrevista completa a Ivo, el ganador de The Floor, la conquista.

