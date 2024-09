La irrupción este fin de semana de Viviana Canosa en la radio acusando a Luis Majul de haber hecho caso a un pedido del presidente Javier Milei de dejarla sin trabajo generó un verdadero enjambre de cronistas en la puerta de radio El observado en busca de la palabra del periodista.

Sin embargo, Luis Majul se negó a hablar sobre Canosa con los noteros, sobre todo a los de Socios del espectáculo y LAM, y eso generó la molestia de Ángel de Brito, que no dudó un segundo en mandar al frente a su colega en el ciclo de América.

“Vamos a escuchar a Majul”, dijo De Brito en LAM. “Como Majul detesta a los noteros y cada vez que van a buscarlo a la puerta de la radio los maltrata, mandé a mi enviada”, explicó el conductor, antes de revelar su estrategia.

A QUIÉN ENVIÓ DE BRITO PARA QUE MAJUL DIGA LO QUE PIENSA SOBRE VIVIANA CANOSA

En este sentido, el conductor sentenció que “mandó a su enviada” y contó que se trata de Yanina Latorre, que hace la tarde de El observador, y comparte “el pase” entre su programa y el de Majul.

Así las cosas Majul no tuvo más remedio que decir lo que no quiso exponer delante de los cronistas, aunque se mostró reacio para “no darle de comer” a Canosa en su próximo programa en una radio de la competencia.

“Ella no quiso volver al horario que yo le había dado. ¿Vos crees que en esta radio no se critica a Milei? Pasa que es muy difícil decir ‘Yo pedí un horario y no me lo dieron’”, explicó Majul, y condicionó volver a trabajar con Canosa al hecho de que la periodista reconozca que tergiversó los hechos.

