Esta semana se despertó más de una polémica en Bendita ya que al sonado escándalo por el video de la panelista Tamara Pettinato con el expresidente Alberto Fernández, se le sumó el cruce de programa a programa entre Beto Casella y Luis Majul.

Todo comenzó en marzo cuando en el ciclo de Elnueve se hicieron eco de un reclamo de los usuarios de redes sociales que decían que la escenografía de Majul en LN+ tenía una gran similitud con la de Bendita, por lo que hicieron un informe al respecto que demostraba este punto.

“Hacen muy bien otras cosas pero el humor, la ironía, el desparpajo, la sutileza desde la ironía no es lo de ellos. Y menos lo de Luis Majul, a quien le tengo mucho aprecio, pero no va...”, le dijo Beto a un móvil de Socios del espectáculo en esa ocasión, picanteando aún más la situación.

QUÉ PASÓ LA SEMANA PASADA ENTRE BETO CASELLA Y LUIS MAJUL

Pasó el tiempo y esta semana Bendita encontró una entrevista en la que el expresidente Mauricio Macri se cansó de ser interrumpido por Majul y lo frenó en seco: “No te pongas ansioso, sino no se puede...”, dijo, y como la situación continuó, reincidió más adelante con un “¡Dejame hablar!”, provocando la ira del conductor.

“Macri estuvo a punto de levantarse y decir: ‘¡Ustedes están haciendo esto sabiendo!’, como Casero.”, dijo Porque la voz de Majul te irrita. Te interrumpe. Y lo hizo enojar a Macri que es tranquilo”, dijo Beto al terminar el informe, recordando el desplante del humorista que se convirtió en meme incluso en su programa.

“Y no pusimos al aire el día que estuvo con Sofovich, que abrieron el teléfono al público. Y lo bolud… a Majul. No lo hicimos para que no piense que tenemos algo en contra de él”, agregó Beto, generando una respuesta de Luis al día siguiente en un pase radial.

QUÉ DIJO MAJUL SOBRE EL INFORME DE BENDITA TV QUE MOLESTÓ A BETO CASELLA

Este segundo informe colmó la paciencia de Majul, que desde su ciclo de El observador lanzó un: “¿Te rindió, Betito? Divertite”. “No nos rendís, Turco. Vamos a decírselo. Te tratamos todo lo mejor que te podemos tratar, creenos, te lo digo de verdad. No nos rendís”, le respondió Beto desde El nueve esa misma noche.

“Por ahí, se autopercibe como ‘me ponen a mí para sumar’. Si querés no te ponemos nunca más, Majul. No tenés más que mandar un mensaje, no hay problema. Mirá lo que nos rendirás, es lo mejor que podemos decir de vos. Nada más te voy a decir, por ahora”, cerró Beto, serio.

Consultado por Ciudad si el origen de esta mala onda tiene más de tres décadas, cuando ambos trabajan en Gente, él como redactor y Majul como Secretario de redacción y pese a eso, el carácter de ambos los llevó a estar enfrentados y al límite.

“Dos veces nos invitamos a cag… a trompadas, las dos veces a la esquina de Azopardo y México, la esquina de Editorial Atlántida; y por lo menos una vez nos separó Jorge Fernández Díaz, célebre periodista, no cualquier borrachín. Bolud… de discusión de redacción”, relató. Ciudad le preguntó a Majul su versión de los hechos, pero no respondió.

