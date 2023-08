Esta semana Luis Majul reveló su faceta chimentera cuando contó en su ciclo de LN+ que Juana Viale protagonizó un encuentro con Edinson Cavani en la embajada de Uruguay que provocó la furia de la esposa del futbolista, Jocelyn Burgard.

“Invitación en la embajada de Uruguay por el 25 de agosto día de la Independencia. Entró Edinson Cavani, jugador de Boca con su mujer, y Juanita Viale lo saludó y se le puso muy cerca de su cara. Me cuentan que la compañera de Cavani se puso furiosa y se armó un run run”, dijo en resumidas cuentas Luis.

Juana Viale incomodó a Edinson Cavani frente a su esposa (Fotos: Instagram)

Sus palabras resultaron de muy mal gusto para Marcela Tinayre, que hizo alusión al periodista en Polémica en el Bar. “¡No! Qué bajo cayó Majul, que bajo cayó. Es un gran periodista, pero, lo que se dice, está meando fuera del tarro. Juana lo vio una vez a Cavani… ¡Yo qué tengo que explicar!”, explotó la conductora.

LUIS MAJUL CONTÓ QUE NACHO VIALE LO LLAMÓ POR LOS RUMORES ENTRE JUANA VIALE Y EDINSON CAVANI

Consultado por la reacción de Marcela, Luis Majul minimizó el tema. “Ay fue una cosa cariñosa. Me llamó Nacho Viale y me dijo ‘No, porque la verdad y la mentira… Una situación. Conté lo que me habían contado, mala mía”, reveló en LAM.

“Y después le pregunté ‘¿Necesitás otra cosa?’ porque no me pareció tan importante”, agregó Majul, mientras Marina Calabró, cómplice, le recordaba que “no durmió en toda la noche” tras esta llamada. “Le mando un beso a Juanita Viale, a Marcela también, a todos”, dijo Luis.

¿Estaban preocupados por eso? Les mando un beso a todos”, dijo Majul, sobre la sorpresa de la familia Tinayre. ¿Dijo meando? Es precisamente lo que necesito hacer ahora”, bromeó, mientras aseguraba, en el mismo sentido, que el rumor le llegó de parte de “Marina y también un poco Débora Plager”.

