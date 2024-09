La sospecha de Mirtha Legrand de que Viviana Canosa había tenido un romance con Alberto Fernández expuso a la periodista, quien aprovechó la ocasión para hace una tremenda autocrítica íntima.

“Hablé con Mirta, me pidió disculpas, y yo le dije que no hacía falta que las hiciera públicas porque la verdad que yo no lo necesito. Yo sé quién soy, lo que hago, lo que digo”, arrancó la flamante conductora de Radio Rivadavia.

En ese punto hizo su fuerte mea culpa: “Me acosté con un montón de gente impresentable, pero no con los que me adjudican”.

Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández en la cumbre del Mercosur (Foto: EFE)

“Me equivoqué con un montón, una manga de pelot.... Pero no con estos”, enfatizó Canosa con Picardía en referencia al presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, y al expresidente argentino, Alberto Fernández.

VIVIANA CANOSA SE RÍE DE LAS VERSIONES DE ROMANCE QUE PROTAGONIZA

“Me termino riendo, porque no es importante”, reflexionó.

“Tengo la conciencia muy tranquila y nada, y la verdad es que no tengo nada para ocultar”, sentenció Viviana Canosa,