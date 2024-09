Este jueves, Wanda y Zaira Nara asistieron a un evento armado por una importante joyería internacional en la que no se privaron de tomarse fotos con los más lujosos brillantes, pero ambas se negaron al contacto con la prensa.

Como ocurre generalmente en los eventos de gran envergadura, los encargados de hacer la prensa llaman a los artistas o figuras mediáticas para convocar luego a la prensa, que acude a entrevistar a los famosos y cubre indirectamente el acto.

En este caso, todos los cronistas que se acercaron y que esperaban unas palabras con Wanda en medio de su supuesta reconciliación con Mauro Icardio o las grabaciones de Bake Off Famosos, que comenzaron hace algunos días.

En este sentido, Wanda quiso justificar su actitud frente a las cámaras con un descargo público adjudicándole a la prensa en general los comentarios que se hacen sobre sus dichos y hechos en los programas de espectáculos.

“Lamento no dar notas. Amo saludar a todo el mundo que se me acerca, hago fotos con todos. Y con respecto a los noteros, valoro el trabajo por eso siempre di notas, SIEMPRE. La falta de respeto cuando vuelven al piso es algo que ya no quiero alimentar ni tolerar”, escribió.

“La falta de respeto es Violencia. Nuevamente perdón a los noteros y camarógrafos que hacen su trabajo con respeto y en horas muchas veces sacrificadas”, cerró Wanda, que firmó el comunicado compartido en sus stories de Instagram.

