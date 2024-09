Wanda Nara, de 37 años, fue una de las estrellas que más llamó la atención en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024. La empresaria y presentadora deslumbró con un sofisticado vestido largo de la exclusiva firma internacional Balenciaga.

El impresionante vestido, de color turquesa, contaba con mangas largas y espalda descubierta.

Wanda complementó el look con accesorios de la misma marca, incluyendo unos aros dorados en forma de la icónica doble B de Balenciaga y cinco anillos con piedras preciosas.

Un diseño compartido con Kim Kardashian

El look de Wanda no solo destacó en la noche de los premios; más tarde se reveló que la modelo internacional Kim Kardashian había lucido el mismo diseño en el after party de los Premios Oscar 2022, organizado por Vanity Fair.

Cuánto cuesta el vestido de Wanda Nara

Según lo revelado por el periodista Ángel de Brito en su cuenta de X, el vestido de Balenciaga se encuentra a la venta en sitios como TheRealReal por 1.260 dólares, una suma aproximada de $1.612.800 al tipo de cambio del dólar blue.

El precio original de esta prenda de lujo era de 3.550 dólares, pero ha sido rebajado considerablemente en este sitio de moda de segunda mano.

Wanda Nara no solo supo destacar con su elección de vestuario, sino que su presencia junto a su hijo mayor, Valentino López, y su debut como futura conductora de Bake Off Argentina (Telefe), marcaron un hito en una noche inolvidable en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Mirtha Legrand, Wanda Nara y Susana Giménez: el azul en los Martín Fierro

En la ceremonia también estuvieron presentes otras grandes figuras de la televisión argentina, como Susana Giménez y Mirtha Legrand, quienes optaron por colores dentro de la misma gama azul, pero fue el turquesa de Wanda Nara el que capturó todas las miradas.