Las filtraciones del material audiovisual que Alberto Fernández guardaba en sus celulares podrían continuar, ya que Mercedes Ninci adelantó que podría abrirse una caja de Pandora que salpique a más de uno.

“Alberto no quiere que el fiscal abra esa nube, porque ahí va a aparecer todo”, exclamó.

Entonces, precisó picante: “Hay mucho video, mucha foto, y el día que la Cámara Federal autorice que el fiscal abra este celular (de Fabiola Yáñez) va a ser una caja de Pandora”.

Alberto Fernández.

De hecho, la periodista de Mañanísima explicó que justamente “por eso es que Alberto Fernández usaba 20 teléfonos”, para diversificar el almacenamiento y funciones.

LA ESTRATEGIA JUDICIAL DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Entonces, aclaró ante la duda de Carmen Barbieri: “Yo no vi ninguno porque no me los han mostrado, pero me los contaron”.

“Por eso es que Alberto interpuso otro recurso en la Cámara Federal para que no se abra el teléfono de Fabiola”, aclaró

Ya que lejos de haberse topado de casualidad con el material indecoroso, sospechan que “alguna persona habría ayudado a Fabiola Yáñez para acceder a esa nube de Alberto Fernández, habría recuperado la mayoría de la información, y lo habría guardado en una computadora”