Muy enojada, Tini Stoessel cruzó al periodista Alejandro Pueblas, que cuando daban una noticia sobre uno de sus shows opinó sobre su cuerpo, subrayando que la notaba muy flaca.

Acto seguido, la cantante hizo un fuerte descargo mencionando directamente al comunicador. “Seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave, más teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”, le dijo.

El enojo de Tini con Alejandro.

En este contexto, Alejandro se disculpó con Tini mediante un firme mensaje en X (Twitter), aclarándole que no sabía por lo que había pasado en este último tiempo y aceptando que estuvo mal decir que la ve muy delgada.

LAS DISCULPAS DE ALEJANDRO PUEBLAS A TINI STOESSEL

Alejandro Pueblas compartió el descargo de Tini Stoessel y le pidió disculpas.

“Si de algo sirve, te pido disculpas. Sinceramente, no sabía lo que te había pasado y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez, yo no lo tomo a mal y de verdad, repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pido disculpas”, sentenció, sincero.