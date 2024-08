Chris Martin y Tini Stoessel revolucionaron las calles de Dublín al mostrarse juntos en la vía pública y mantener un ida y vuelta con los fanáticos que aprovecharon para filmar el momento y subirlo a las redes.

Semanas atrás, Tini había confirmado muy emocionada que grabó una canción con una de sus bandas favoritas, Coldplay. Cabe recordar que la expareja de Rodrigo de Paul tuvo la oportunidad de cantar con la banda británica durante sus shows que tuvieron lugar en el estadio de River Plate hace dos años en Buenos Aires. Sin embargo, ahora va por más.

Se supo que Stoessel será parte de Moon Music, el próximo álbum de Coldplay que se podrá escuchar el 4 de octubre. La artista argentina grabó con la banda la canción We pray, que se estrenará el 25 de agosto en modo single.

Foto: Captura de X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Ni bien la banda Coldplay compartió un adelanto de We Pray, la canción de la que forman parte Tini Stoessel, la rapera británica Lil Simz, el cantante nigeriano Burna Boy y la artista oriunda de Israel Elyanna, la cantante argentina se mostró agradecida: “Qué emoción tan grande, Dios mío”, expresó, muy emocionada.

Foto: Web

ASÍ FUE LA TRISTE DESPEDIDA DE RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL DESPUÉS DE UNA CHARLA PRIVADA

Luego de los fuerte rumores que hablaban de la posibilidad de que haya habido una reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (en especial, después de que se cruzaran en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala), Juan Etchegoyen sorprendió con su información.

Según informó el periodista al aire de Mitre Live, el futbolista del Atlético de Madrid y la cantante se habrían reunido en uno de los departamentos que él tiene, pero lejos estuvieron de mantener una cita amorosa.

“Lo que ocurrió en la boda de Oriana entre Tini y Rodrigo fue lo que tendría que haber pasado hace meses atrás, lo que pasa es que ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer en medio de enojos que terminaron con el unfollow de la cantante”, detalló el conductor.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto Instagram)

“A mí me cuentan que Tini y Rodrigo se saludaron en la boda, intercambiaron algunas palabras y, luego del casamiento, se vieron en el departamento que tiene él. No se imaginen cualquier cosa, se juntaron a conversar”, agregó.

Juan Etchegoyen: “Tini y Rodrigo se debían una charla como adultos que son porque la verdad es que en su momento la separación fue tomada de manera virtual porque no lo hablaron cara a cara. Tini le dejó en claro las cosas que no le gustaron y lo mismo Rodrigo”.

Y cerró, firme: “Se debían una charla como adultos que son porque la verdad es que en su momento la separación fue tomada de manera virtual porque no lo hablaron cara a cara. Tini le dejó en claro las cosas que no le gustaron y lo mismo Rodrigo. Después de esa conversación, ella se fue para su casa y es todo lo que a mí me cuentan que ocurrió”.