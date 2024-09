Tras abrir su corazón en su último álbum Un mechón de pelo y contar su sufrimiento a raíz de muchos hechos que la traumaron durante su adolescencia y también en la actualidad por las críticas hacia su cuerpo, Tini Stoessel hizo un furioso descargo contra un periodista.

Este domingo, eso que a Tini tanto le molesta volvió a ocurrir cuando el periodista Alejandro Pueblas hizo algunos comentarios sobre la delgadez de la cantante mientras Gaby Mandato hablaba sobre la colaboración entre Stoessel y Chris Martin de Coldplay en Dublin, Irlanda.

La prueba de sonido junto a Coldplay. (Fuente: Instagram/tinistoessel)

Foto: Web

“Está flaquita igual eh… un poquito más de… yo le daría un poco más de comida”, dijo Pueblas, ante el reto de Mandato, que observó que comentarios similares le ocasionaron depresión a Tini. “Pero podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera…”, insistió el conductor.

QUÉ DIJO TINI STOESSEL TRAS LAS OBSRVACIONES DE UN CONDUCTOR SOBRE SU CUERPO

Con apenas 24 horas de diferencia, a Tini le llegó el recorte con las palabras de Pueblas, y entonces decidió usar su cuenta de Twitter / X para hacer su descargo. “Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería”, empezó.

“Pero para mí significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo”, agregó la cantante. “Lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”, señaló.

Tini Stoessel le reprochó sus palabras a Alejandro Pueblas (Foto: Twitter/ X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos”, cerró Stoessel arrobando a Pueblas que le respondió.

“Si de algo sirve te pido disculpas Tini Stoessel. Sinceramente no sabía lo que te había pasado, y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad, repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pido disculpas”, escribió él en la misma red social.

El pedido de disculpas de Alejandro Pueblas a Tini Stoessel (Foto: Twitter/ X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

