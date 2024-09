Luego de las fuertes repercusiones que despertó el posteo de Pochi de @Gossipeame (y que está como panelista de Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine) donde mostró una foto en la que se la ve a Jimena Barón con más personas en una pizzería junto a un billete de 10 pesos que -según señalaron- fue la propina que dejaron, la cantante rompió el silencio.

“Hace mil que no aclaro pelot..., un poco extrañaba”, lanzó Jimena, en un posteo que subi{po a Instagram Stories donde se ve su respuesta a un usuario de esa red social: “Hola reina. Dejamos 6.700 pesos como corresponde y mi hermano que sacando guita encontró uno de 10, que no sirve para absolutamente nada, lo dejo ahí arriba”.

“Gracias igual por tratar de escracharnos. Increíble tener que andar aclarando estas cosas. ‘Escándalo por propina’, dejo ya el título, así lo entienden en mi Instagram también”, agregó, visiblemente molesta con esa versi+on que circuló en las últimas horas.

DIVERTIDO SINCERICIDIO DE JIMENA BARÓN AL CUMPLIR 3 AÑOS DE AMOR CON MATÍAS PALLEIRO

Feliz por el gran presente sentimental que atraviesa junto a Matías Palleiro, Jimena Barón recurrió a las redes para dedicarles unas románticas palabras a su pareja en su tercer aniversario y no dudó en mandarlo frente al ahondar en las primeras citas que tuvieron cuando se conocieron.

“Tal vez la peor cita que tuve. Me hablabas poco, casi que te hice una entrevista. Llegó el momento de pedir comida y me contaste que no comías casi nada, solo carne, papa, arroz y verduras prácticamente ninguna. Dios mío. Ok”, comenzó diciendo la cantante en Instagram junto a varias fotos de la parejita.

Foto: Instagram (@jmena) Por: Fabiana Lopez

“Le intento poner onda. ‘¿Pedimos tragos?’. Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética, me dijiste. Eran las 22 pm. Yo no podía creer. Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta que eras muy formal y prefería encajar rápido. Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia 12 am y yo de mal humor sola en casa. Insólito. ‘¿Para qué vine?’”, agregó.

Y siguió: “Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besas inesperadamente. Yo que prendo más rápido que un fósforo, agarro viaje feliz y pienso: ‘ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’. Frenás la pasión y me decís ‘bueno, che, me tengo que ir’. Subo a casa odiándote, re caliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar. Tal vez, la peor cita que tuve, sí”.

Jimena Barón: “Tal vez, la peor cita que tuve, sí. 3 años más tarde andamos festejando nuevamente nuestro aniversario, celebrando que la vida nos cruzó”.

Además, no escatimó en halagos para el hombre que conquistó su corazón: “3 años más tarde andamos festejando nuevamente nuestro aniversario, celebrando que la vida nos cruzó y que a pesar de no necesitarnos porque nuestras vidas ya eran re lindas, elegimos estar juntos. ¿Será esa la clave? Sos el compañero más divertido, bueno, sano, leal, aventurero y lindo que existe”.

Y cerró, muy feliz: “Espero que la vida nos traiga todo lo que queremos, juntos y separados, que tal vez esa también es la clave. Gracias Q por ser tan malo en las primeras citas que afortunadamente para mí te han dejado tan soltero, guapo y disponible. Gracias Dios que leíste la carta. Por muchos, muchos años y aventuras y todo, mi cookie conviviente del amor @tumapalleiro. Felices 3 años. Pd: hoy Q come casi todo, verduras incluidas. La felicidad es total”.