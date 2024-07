Jimena Barón fue una de los miles de argentinos que viajaron a Miami, junto a su hijo Momo Osvaldo, para ver la final de la Copa América y fue víctima del caótico ingreso al Hard Rock Stadium.

La falsificación de tickets hizo que colapse el lugar, que cientos de fanáticos quieran ingresar de modo ilegal, y se vivió una situación “terrible”, según las propias palabras de Jimena.

EL LLAMATIVO COMENTARIO DE JIMENA BARÓN SOBRE SHAKIRA

Con la sangre caliente por la hostil que tuvo que vivir con su hijo Momo para poder ingresar al estadio para ver el duelo final entre Argentina y Colombia, Jimena sorprendió con un picante y llamativo comentario sobre Shakira.

La cantante colombiana fue la encargada de animar el entretiempo y Barón explicó por qué filmó todo lo que sucedió en el cierre de la Copa América, menos a Shakira.

“Imágenes de Shakira tengo esta de internet. Ayer no la grabé por cábala. No quería energía colombiana en mi teléfono. Sepan disculpar, son códigos. Te queremos Shak”, escribió la actriz y cantante argentina en una historia que subió a Instagram.

EL DESCARGO DE JIMENA BARÓN TRAS EL MAL MOMENTO QUE VIVIÓ CON MOMO EN LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

“Gracias a todos los que se preocuparon. Fuera de joda nos asustamos mucho”.

“Momo se quería ir porque tuvimos una situación con la policía, que me agarraron a mí y me empujaron. Le dije que se calme y que iba a estar todo bien, pero en realidad no sabía lo que iba a pasar”.

“Íbamos a entrar y ganar, pero no tenía idea cómo”.

“Qué bronca la organización y la gente que pagó, viajó y tuvo que pasar por todo lo que pasó o que ni siquiera pudo entrar”.

“Gracias por el cariño”.

MOMO, EL CUSTODIO DE LUJO DE JIMENA BARÓN EN LA COPA AMÉRCIA

El amor por su mamá pudo más que la final de la Copa América. Jimena Barón contó con el pecho inflado de amor y de orgullo que su hijo, Momo, estuvo pendiente todo momento por su seguridad, luego de que un agente de seguridad obrara con violencia con la artista.

“Te amo, Momo. Todo lo que pueda hacer por vos, lo voy a hacer. Sos lo mejor que me pasó en la vida”, le escribió Jimena a Morrison.

“Su carita y cómo me cuidó toda la noche, no me lo olvido nunca en la vida”, agregó Jimena, reconfirmando el amor infinito que su hijo siente por ella, más aún en una situación límite.

