En tiempo de alargue y con el estadio Hard Rock Stadium completamente repleto de gente, Argentina se consagró campeona de la Copa América en Estados Unidos al derrotar a Colombia 1 a 0.

Sin embargo, no todo fue felicidad para Majo Martino, panelista de Mañanísima que viajó a Miami para cubrir la final.

“A Majo Martino le robaron la cartera. Le robaron todo. Nadie está preparado para que lo roben, pero te vas a Estados Unidos, primer mundo, y no pensás que vas a ver el desastre que vimos”, contó Estefi Berardi, dando cuenta del mal momento que vivió su compañera y poniendo en escena los incidentes que se produjeron horas antes del comienzo del partido por la falsificación de tickets y por el ingreso violento al estadio de miles de fanáticos.

LA PALABRA DE MAJO MARTINO TRAS EL ROBO QUE SUFRIÓ EN PLENA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

En vivo desde Miami, Majo Martino salió al aire en Mañanísima y contó en primera persona el desagradable episodio.

“Ganamos la Copa América. La felicidad es total, pero a noche de anoche fue de felicidad y también caótica”, expuso la panelista.

“El ingreso a la cancha fue tremendo. Fue muy angustiante estar en ese lugar. Es la primera vez que paso una cosa así. Avalancha, gente empujando, niños llorando, ensangrentados”, describió Majo. Y especificó el motivo: “Esto sucedió porque hubo falsificación de entradas”.

MAJO MARTINO, SIN UN DÓLAR EN MIAMI

“A mí me abrieron la cartera, en medio del tumulto y me sacaron todo. Yo no quise dejar la plata en el hotel, salí apurada, y me sacaron toda la plata que tenía”, contó Martino.

“Gracias a Dios los documentos los tengo. Hoy estoy sin un dólar, en ese nivel estoy. Igual estoy con la tarjeta de crédito”, concluyó Majo, sin dejar que lo sucedido opaque la felicidad por el campeonato de la Selección argentina.

