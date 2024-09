Desde Brasil, destino que eligió para irse de vacaciones con sus mejores amigos, Flor Vigna lanzó su canción con colorido videoclip, Bonita, y en X (Twitter) estallaron los picantes memes.

“1, 2, 3, más bonita me levanté. Y en un 2 por 3, lo que duele ya se me fue. No me busques, cambiá mi cel, que me llamen ya tengo 3, mucho tiempo yo en ti gasté, cuánta basura reciclé”, dice parte de la letra de su nuevo tema.

Flor lanzó su nuevo tema, Bonita.

Ni bien la cantante publicó un video con el desafío de Bonita, en el que invita a sus seguidores a hacer la coreografía del tema, en las redes sociales se burlaron no solo de la letra sino de la estética del clip.

FLOR VIGNA LANZÓ BONITA Y ESTALLARON LOS MEMES

“Ojalá algún día luchen por mi amor como Flor Vigna por su carrera musical”, expresó un joven junto al desafío de Bonita, lo que hizo estallar una catarata de picantes memes.

Los usuarios reaccionaron a Bonita con picantes memes.

