Sabrina Rojas sorprendió a Augusto “Tartu” Tartúfoli con el pícaro guiño buena onda que tuvo con Flor Vigna, expareja de su exmarido Luciano Castro, en pleno vivo.

¿El contexto? En Pasó en América estaban hablando del presunto llamado que habría recibido Fátima Florez de Javier Milei para que deje de imitarlo, tras la ruptura y luego de su apuesta amorosa con Yuyito González. Ocurrente y con humor, Sabrina no sólo opinó del tema, sino que tuvo un sorpresivo gesto con Vigna.

EL GUIÑO BUENA ONDA DE SABRINA ROJAS A FLOR VIGNA

Tartu: -Parece que hubo llamado. Le dijo “no me imites más”. En este momento, Fátima está en Las Vegas, pero dijo que a la vuelta, capaz no haga el personaje (de Milei).

Sabrina Rojas: -No, ya está, que no lo haga. Aparte, ella puede solita. No necesita de Milei. Ella llena teatros sin hablar de Milei.

Musicalizador: puso la canción Puedo solita, de Flor Vigna.

Sabrina: -Che, yo te digo que si Flor cobra por Sagai con el Puedo solita, ojo, Flor, porque acá lo pasamos un montón.

Tartu: -Sí, esto se cobra.

Sabrina: -Y está bien. Hay que colaborar con los artistas.

