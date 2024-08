Sabrina Rojas sorprendió a Augusto Tartúfoli en pleno vivo de Pasó en América al contar que conoce a Rolando Hanglin totalmente desnudo.

¿El contexto? En el programa pasaron un tape de un museo nudista que es furor en Alemania, Tartu hizo alusión a Rolando Lanny Hanglin y a su expareja Emiko Yamamoto, quienes practicaban el nudismo, y su compañero lo descolocó con una revelación.

SABRINA ROJAS: “CONOZCO LOS GENITALES DE HANGLIN”

Luego de ver las imágenes del museo, el periodista y conductor expresó: “Yo no iría. Es una vergüenza. Pero se la veía caminando por los pasillos a Emiko y Lanny”.

Acto seguido, la actriz y conductora acotó con picardía: “Yo conozco esos genitales, y no porque haya estado en una aventura con ellos. No porque me haya enfiestado”.

“Conozco esos genitales porque cuando era muy joven, trabajaba en Mar del Plata, fui con unos bailarines a una playa nudista, que se llamaba La escondida, y cuando entramos ¿quién estaba? Hanglin con su novia”, explicó Sabrina.

Rememorando ese día en vivo, Rojas continuó: “Yo no me animé a tanto e hice topless. Yo con la bombacha puesta ya era una extraterrestre. Era extraño”.

“Yo entré pensando que iba a ser una playa de rock and roll. Y no. Era una playa familiar, todos muy tranquilos, tomando mates desnuditos. Fui prejuiciosa”, concluyó Sabrina Rojas, dando cuenta del encuentro fortuito con Hanglin como Dios lo trajo al mundo.

